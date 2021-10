«Contrarie al Green pass», tengono chiuso il bar per un giorno

«Le regole le rispettiamo, ma oggi c’è una manifestazione e saremo lì. La necessità di lavorare c’è, ma ai miei figli devo insegnare che libertà e lavoro sono diritti intoccabili». Con queste parole una delle due titolari del bar "Dae more" di Fossò spiega la sua decisione di chiudere per un giorno il locale che gestisce, perché contraria all’introduzione del Green pass obbligatorio per i lavoratori.

Per dare voce alle proprie idee ed esprimere solidarietà nei confronti di chi da oggi non può accedere nei luoghi di lavoro perché non in regola con la certificazione verde, le titolari del bar hanno deciso di rendere pubblica la loro iniziativa attraverso i social network. «Non c’entra il vaccino - spiegano -, ma il Green pass come ostacolo alla libertà di lavoro», concludono. Da domani, il bar tornerà regolarmente aperto.