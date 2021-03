Cliente all'interno dopo l'orario di chiusura, bar chiuso dai carabinieri

Alle 20, all'interno del locale non ci sarebbe dovuto essere nessuno. Invece, un cliente consumava tranquillamente. Per questo i carabinieri lunedì sera hanno sanzionato il titolare di un bar di Oriago di Mira, che non ha rispettato le disposizioni dell'ultimo Dpcm contro la diffusione del Covid.

I militari della tenenza di Mira, oltre alla multa, hanno disposto la chiusura del locale per cinque giorni.