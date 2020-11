Chioggia, due bar multati per assembramenti

Due bar del centro storico di Chioggia sono stati multati per assembramenti lo scorso fine settimana. All’ingresso e nei plateatici esterni erano presenti gruppi di persone, sia in piedi che sedute, in più di due per tavolino, in violazione delle norme anti Covid.

«Le regole ci sono e vanno rispettate da tutti - commentano il sindaco e l'assessore alla polizia locale Genny Cavazzana - soprattutto in questo periodo dove la maggior parte dei cittadini sta facendo sacrifici e sta subendo privazioni per scongiurare la diffusione del Covid». Complessivamente, in ambito di violazioni delle norme anti Covid, a Chioggia lo scorso weekend sono state elevate quattro multe, per un totale di 1.650 euro.