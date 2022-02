Alimenti scaduti e sporcizia, multati un bar e un circolo privato

Alcuni prodotti non avevano l'etichettatura per la tracciabilità, altri erano scaduti. E nel locale sono state riscontrate carenze igienico sanitarie. Ammonta a 5.833 euro la multa che dovrà pagare il gestore di un bar di Sottomarina, ispezionato nei giorni scorsi dai carabinieri con il supporto del personale del dipartimento di prevenzione dell'Ussl3 di Chioggia. Gli alimenti, in particolare carne, pesce e verdure del valore di circa 750 euro, sono stati sequestrati.

Le stesse violazioni sono state contestate a un circolo privato sempre a Sottomarina. Anche li sono stati trovati prodotti alimentari privi dell'etichettatura per la tracciabilità, nonché carenze igienico sanitarie. Le sanzioni elevate sono state pari a 4.500 euro. I prodotti alimentari, del valore commerciale di 500 euro, sono stati sottoposti a sequestro. Nell'arco dei controlli sono stati sanzionati anche un proprietario e comandante di imbarcazione da pesca sprovvisto di green-pass, che già era stato sanzionato alcune settimane fa per lo stesso motivo, e tre donne e un uomo entrati in banca senza regolare certificazione verde. Le multe ammontano a 1.600 euro.