Il bar dell'ospedale Civile è salvo: Ulss 3 e Nov (gruppo in progetto di finanza che gestisce l’erogazione dei servizi esternalizzati dalla Ulss) hanno individuato un nuovo gestore, la Serenissima Ristorazione, che assume il servizio e gli attuali dipendenti. «L'Ulss 3 non ha mai messo in dubbio la continuità del servizio - spiega il direttore generale Edgardo Contato - e per ottenere questo risultato ha chiesto al concessionario ogni attenzione perché fosse gestita al meglio la cessazione del precedente gestore. Oggi l'azienda sanitaria ringrazia Nov per la rapidità con cui ha individuato in Serenissima Ristorazione il nuovo ente che si assume la gestione del punto ristoro».

«Ancora più stava a cuore dell'azienda sanitaria - aggiunge Contato - che venissero tutelate le prerogative dei dipendenti dell'esercizio: anche in proposito aveva chiesto al concessionario di individuare una soluzione coerente, e ora insieme a Nov conferma la piena continuità, con il passaggio del personale, oltre che del servizio, al nuovo gestore. Insieme a Nov - conclude il direttore generale - ringraziamo Serenissima Ristorazione per il lavoro che già svolge all'interno dell'ospedale di Venezia, e per aver assunto ora, con responsabilità e fiducia, questo altro servizio con cui si offre ai veneziani anche al di fuori di meri calcoli commerciali, un punto di ristoro accogliente».

Siamo soddisfatti che l’Ulss annunci che si arriverà a una soluzione, per evitare che i lavoratori del bar dell’ospedale Civile possano perdere il proprio lavoro e gli utenti dell’ospedale un servizio importante - commenta Daniele Giordano, segretario generale della Cgil di Venezia - Dobbiamo però sottolineare come l’intervento di Andrea Brignoli della Filcams Cgil sia stato determinante per far emergere il problema, per questo l’Ulss deve fare in modo che vengano messi nero su bianco gli impegni per mantenere a tutte le lavoratrici e i lavoratori le attuali condizioni di lavoro, e che il servizio non vengano ridimensionato o rivisto.Vigileremo perché si faccia l’accordo, e auspichiamo che l’Ulss metta in capo strumenti di confronto sul sistema degli appalti che evitino ricadute negative sui lavoratori».

Oggi, mentre attendeva l'inizio di un convegno all'ospedale Civile, il direttore Contato ha voluto passare a salutare i dipendenti del bar. Ha bevuto un caffè e li ha ringraziati per il loro servizio. E poiché evidentemente non avevano ancora avuto la notizia dell'accordo raggiunto, gliel'ha data direttamente, rassicurandoli e di nuovo salutandoli e augurando loro buon lavoro.