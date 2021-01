Con il Veneto in zona gialla riaprono bar e ristoranti: tutte le regole da seguire

Dopo il consueto report dell'istituto superiore di sanità (Iss), la cabina di regia ha deciso di ricollocare il Veneto in zona gialla. La nuova posizione per la nostra Regione, naturalmente, porta in dote meno restrizioni e regole differenti. Non solo per gli spostamenti per andare a visitare parenti ed amici, ma anche per bar e ristoranti, chiusi per tutto gennaio se non per l'asporto.

Bar e ristoranti aperti in area gialla: le regole

Nello specifico, dal 1° febbraio 2021, in Veneto, bar e ristoranti possono rimanere aperti fino alle 18 anche la domenica. L'asporto potrà proseguire fino alle 22, mentre non ci sono limiti di orario per la consegna a domicilio. Il Dpcm di gennaio ha introdotto regole più stringenti per l'asporto: i bar non potranno più effettuare questo servizio dopo le 18.

Con il Veneto in area gialla è possibile:

consumare cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5 alle 18

negli stessi orari è consentita senza restrizioni la vendita con asporto di cibi e bevande

la vendita con asporto è possibile anche dalle 18 alle 22, ma è vietata in tali orari ai bar senza cucina (codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25)

la consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.