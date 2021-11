Barca partita da Caorle affonda a Duino: un uomo trovato senza vita, si cerca un disperso

Un'imbarcazione affonda in prossimità di Duino (Trieste) e la guardia costiera recupera in mare un corpo senza vita. Si tratterebbe di un ottantenne, il cui figlio cinquantenne sarebbe ancora disperso in mare. I due - come riporta TriestePrima - sono trevigiani, erano partiti da Caorle e si stavano dirigendo verso Monfalcone.

La tragedia si è verificata nel primo pomeriggio di oggi, quando la guardia costiera, alle 12.30 circa, ha ricevuto una richiesta di aiuto. A causa del maltempo la barca è affondata e, in seguito alle ricerche coordinate dalla capitaneria, l’elicottero dei vigili del fuoco ha individuato la persona in mare. Troppo tardi, purtroppo, per salvargli la vita.

Le ricerche stanno proseguendo ma ancora non c'è traccia del cinquantenne. Sul posto anche 118, che ha potuto solo constatare il decesso.

Notizia in aggiornamento