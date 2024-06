Barca a remi si rovescia, nove persone finiscono in acqua

La barca si è rovesciata e tutti sono finiti in acqua. Si è concluso fortunatamente senza gravi conseguenze l'incidente avvenuto questa mattina all'altezza dei cannoni del ponte della Libertà a Venezia. Nessuno è rimasto ferito.

Intorno alle 10.20, l'imbarcazione da voga si è ribaltata, probabilmente a causa del moto ondoso. Si tratta di un'imbarcazione da canottaggio con otto vogatori e timoniere, tutti agonisti in allenamento, affondata dall'onda di un pancione. I vigili del fuoco arrivati con due autopompe lagunari hanno soccorso e caricato a bordo della propria imbarcazione i naufraghi, che si trovavano in un punto di basso fondale dove si tocca. L'equipaggio partirà domani per una regata universitaria internazionale che si terrà a Vienna. La barca è stata trainata e tutti sono stati portati in zona sicura.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday