Sfreccia in Canal Grande con un motoscafo rubato | VIDEO

Un uomo è stato bloccato dalla polizia locale questa mattina, 7 settembre, dopo aver rubato un motoscafo e aver navigato per un lungo tratto tra la laguna e il Canal Grande. La corsa sarebbe iniziata a Tessera attorno alle 8.30. Lì, in base alle prime informazioni emerse, l'uomo sarebbe salito a bordo di una barca del servizio noleggio con conducente, mettendosi alla guida e partendo in direzione Venezia.

Quando è entrato in città la sua corsa è stata quasi subito notata dalle pattuglie del Nucleo navigazione: stava sfrecciando a forte velocità, con tutti i rischi che ne derivano per le altre barche. È riuscito comunque a percorrere buona parte del Canal Grande prima di essere intercettato e bloccato, più o meno all'altezza del rio di San Trovaso, nel tratto tra Ca' Foscari e l'Accademia.

Si tratta di un sessantenne di nazionalità belga che ora potrebbe dover rispondere di vari reati penali: oltre al furto, anche la violazione delle norme di sicurezza. Dai primi acceramenti, sembra escluso che fosse sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.