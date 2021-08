Barca semi-affondata all'imboccatura di porto di Lido: salve le persone a bordo

Un'imbarcazione di 5 metri, semiaffondata a causa di una falla, è stata rimessa in galleggiamento nel pomeriggio in collaborazione tra la guardia costiera di Venezia e alcuni diportisti presenti in zona. L'episodio si è verificato attorno alle 16.30, nella zona dell'imboccatura di porto di Lido. Salve le due persone che si trovavano a bordo.

Le cause della falla sono ancora in fase di accertamento. Una delle vedette della capitaneria intervenute sul posto, la GC 122, ha mantenuto lo scafo incidentato a pacchetto e lo ha condotto in sicurezza verso San Pietro di Castello, dove il natante è stato preso in carico da un cantiere navale del posto.