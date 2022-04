Imbarca acqua e rischia di affondare: equipaggio in salvo a Cavallino

L'intervento della capitaneria di porto sabato pomeriggio verso le 16, quando il forte vento si è abbattuto sul Veneziano e nel Veneto orientale. La motovedetta Cp 2095 della Guardia costiera di Venezia ha intercettato la barca a vela, Samalu xxl, a circa 4 chilometri al largo di Cavallino Treporti, l'ha raggiunta e ha provveduto al trasbordo dei passeggeri: 5 uomini di nazionalità slovena.

La segnalazione è arrivata dai carabinieri di Jesolo, i militari hanno indicato l'imbarcazione da diporto in difficoltà nelle acque antistanti il Comune di Cavallino Treporti: imbarcava acqua. Contattato al telefono l’equipaggio la capitaneria ha inviato in zona l'unità Cp 2095, la quale, poco dopo, è arrivata sul posto intercettando la Samalu in evidente difficoltà a causa di una via d’acqua che avrebbe potuto portare all’affondamento. Le difficili condizioni marine, con raffiche di vento oltre i 40 nodi e onde alte circa 4 metri, non hanno facilitato le attività di soccorso, che comunque sono state portate a termine riuscendo ad affiancare l’unita da diporto a vela e scongiurando un possibile naufragio.

Le 5 persone a bordo, di nazionalità slovena, dopo essere state tranquillizzate dall’equipaggio della vedetta, hanno seguito le indicazioni dei militari e sono riusciti, assistiti dalla Cp 2095, a raggiungere in sicurezza il porto rifugio di Treporti in una zona dove la situazione metereologica era migliore. Questo ha consentito l’ormeggio in sicurezza dell’unità e lo sbarco dei malcapitati. Poi è stato richiesto in ausilio un mezzo dei vigili del fuoco, intervenuto per le operazioni di svuotamento dell’imbarcazione. I cinque diportisti non hanno avuto necessità di assistenza medica.