Alta velocità con il Power Lift, due barchini sequestrati

Due barchini sono stati sequestrati nei giorni scorsi dalla polizia perchè dotati del power lift, un meccanismo che consente di alzare il motore per navigare in secca e aumentare la velocità del mezzo. Gli agenti della squadra volanti li hanno fermati nell'ambito di una serie di controlli a Venezia. Verifiche che rientrano nel piano disposto dal questore già alcuni mesi fa proprio per contrastare il fenomeno dell'alta velocità, soprattutto tra i giovanissimi, in laguna.

Dei due barchini sequestrati, uno è stato affidato in giudiziale custodia al proprietario, mentre l’altro è attualmente custodito presso gli ormeggi della Questura. Quella del power lift a Venezia è una pratica molto diffusa e anche molto pericolosa. Oltre al sequestro sono scattate anche le multe.