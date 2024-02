Due interventi di soccorso in laguna per imbarcazioni in avaria

Nella notte di mercoledì 7 febbraio l’equipaggio di una volante lagunare della questura è intervenuto nei pressi dell’isola di San Servolo per soccorrere un barchino in stato di avaria. A far partire l'intervento è stata una segnalazione alla centrale operativa. Gli agenti hanno individuato l’imbarcazione, che era stata trascinata dalla corrente su una secca a nord dell'isola. A bordo c'era una famiglia composta da quattro persone.

Le operazioni di messa in sicurezza si sono rivelate piuttosto complesse per il rischio che la volante finisse a sua volta in secca. Una volta trainata la barca al Lido di Venezia, i poliziotti hanno prestato le cure necessarie ai malcapitati, che erano infreddoliti e spaventati.

Nel corso della settimana precedente un altro episodio simile si è verificato durante un servizio di vigilanza balneare: un equipaggio della squadra acque interne della questura è intervenuto alla bocca di porto di Malamocco per prestare soccorso ad una persona che, sbracciandosi a bordo di una barca a vela, cercava di attirare la loro attenzione. Il natante era ingovernabile a causa di un guasto al motore. Anche in quel caso l'imbarcazione è stata portata al sicuro, assieme al conducente (un uomo di nazionalità austriaca), presso il porto degli Alberoni.