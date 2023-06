Barchino contro una briccola, persona in acqua a Sant'Erasmo

Barchino contro una bricola: una persona finita in acqua è stata portata al Pronto soccorso giovedì sera. La chiamata per la richiesta d'aiuto è arrivata ai vigili del fuoco verso le 21, quando il natante con cinque persone a bordo si trovava al largo di Sant'Erasmo.

I pompieri partiti da Venezia hanno fatto il primo intervento mettendo al sicuro l'unico passeggero sbalzato in laguna e ferito, non in modo grave dalle prime informazioni, che poi il Suem ha preso in carico.

L'idroambulanza è partita alla volta del Civile per far compiere accertamenti al ferito al Pronto soccorso. Nessuna conseguenza per gli altri quattro che erano sul barchino e sono rimasti al loro posto quando il natante ha perso l'equilibrio per l'impatto, sbilanciandosi ma senza rovesciarsi o rimanere senza controllo.