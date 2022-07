Barchino alla deriva vicino alla Celestia, si cerca un uomo

Dall'alba di venerdì i sommozzatori dei vigili del fuoco cercano in laguna, zona Celestia, il conducente di un barchino. Un'imbarcazione è stata infatti trovata alla deriva in acqua, non ancorata, ed è stata notata facendo partire l'allarme. Sul posto sono al lavoro i carabinieri supportati da due gommoni della guardia costiera, Alfa 71 e Bravo 122 e i vigili del fuoco.

Dalla targa del natante, situato nello specchio d'acqua che in quell'area è di competenza della Soprintendenza, le forze dell'ordine sono risalite alla proprietà e hanno iniziato le ricerche che riguarderebbero un uomo di mezza età che potrebbe essere stato a bordo del natante prima che venisse notato alla deriva. Non si esclude che l'imbarcazione, mal ormeggiata, sia finita alla deriva senza nessuno a bordo, ma al momento del conducente non si hanno notizie per questo continuano le ricerche in laguna. A bordo del barchino sono state trovate due canne da pesca, ma in base alle prime informazioni non sembrava fossero in uso.