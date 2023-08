Venezia, barchino si rovescia in canale a Rialto

Una manovra errata e un barchino si è rovesciato in Canal Grande a Venezia, vicino al ponte di Rialto, nella serata di sabato. A bordo c'erano alcuni giovani che sono finiti in acqua. Fortunatamente nessuno di loro avrebbe riportato conseguenze serie, a parte un po' di spavento. Sono riusciti a raggiungere la riva e ad uscire dal canale, mettendosi al sicuro.

Le cause del capovolgimento non sono ancora accertate con chiarezza, ma all'origine della manovra potrebbe esserci stato un banale errore, o una disattenzione. La barca si è capovolta nei pressi dei pontili della linea 1 dell'Actv. Nei minuti successivi sono intervenuti i mezzi di soccorso, inclusi i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il natante.

È arrivata anche la polizia locale, che si è occupata degli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Il Comando, attraverso un’ordinanza dirigenziale, a partire dalle 23.40 del 12 agosto ha disposto la chiusura parziale del tratto di Canal Grande di fronte al pontile Actv per consentire le operazioni di recupero dell'imbarcazione, ormai affondata. La disposizione resterà in vigore fino al termine dell’intervento da parte dei vigili del fuoco.