Barchino si rovescia, tre persone in acqua a Punta Sabbioni

Il barchino si rovescia a causa di una falla, tre persone finiscono in acqua. È successo nel pomeriggio di sabato alla bocca di porto di Punta Sabbioni, nei pressi del Mose. I malcapitati che si trovavano a bordo sono stati aiutati da alcuni natanti di passaggio.

Per le operazioni di soccorso, sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autopompa lagunare. L'imbarcazione è stata agganciata alla gru della motobarca del 115, per essere trainata attorno alle 19 in un cantiere nautico. Sul posto anche la guardia costiera.