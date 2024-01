Omicidio di Anica Panfile: Franco Battaggia è in carcere

Dal pomeriggio di oggi, 16 gennaio, è in carcere Franco Battaggia, 76enne di origine veneziana e titolare della pescheria "El Tiburon" di Spresiano (Treviso). L'uomo, noto anche per essere stato legato alla Mala del Brenta, è indagato in relazione all'omicidio di Anica Panfile, 31enne romena trovata morta lo scorso 21 maggio in un'ansa del fiume Piave a Spresiano. È stato raggiunto da una misura cautelare in carcere eseguita dai carabinieri di Treviso. Battaggia, a quanto apprende TrevisoToday da fonti investigative, sarebbe stato bloccato poco dopo l'ora di pranzo.

Il corpo di Anica Panfile era stato trovato il 21 maggio, una domenica mattina, da un pescatore. Era stato gettato in acqua, probabilmente, in un canale a Lovadina. Risultava scomparsa il 18 maggio: quel giorno la donna si era fatta venire a prendere da Battaggia sul luogo di lavoro, a Treviso, presso un mensa dell'Israa. Una occupazione che le piaceva, alla quale era arrivata dopo l'impiego proprio nella pescheria del 76enne. Secondo Battaggia, avrebbe dovuto consegnare a Panfile il Cud 2022 per la dichiarazione dei redditi. Così i due sarebbero andati in macchina fino all'abitazione dell'uomo ad Arcade. «Lì - aveva dichiarato Battaggia agli investigatori - lei mi aveva confidato di essere preoccupata per la sua situazione economica. Mi ha ha anche chiesto 10mila euro e io, a titolo di regalo, gliene ho dati la metà. Poi mi ha chiesto di essere riaccompagnata verso il centro del paese dove doveva incontrare una persona, ma non so di chi si trattasse».

La versione dell'imprenditore - ex esponente della malavita veneta, con alle spalle una detenzione per l'omicidio di un uomo che avrebbe causato la morte di sua moglie - non aveva convinto gli investigatori. Innanzitutto perché, tra le riprese delle videocamere di Arcade, non c'era traccia della sua auto, che non avrebbe mai lasciato l'abitazione. Oltre al cellulare, non è mai stata trovata traccia né del denaro che Panfile avrebbe ricevuto da Battaggia, né dei documenti fiscali che le sarebbe stati consegnati.

Quello che sarebbe successo dentro all'abitazione del 77enne resta per ora un mistero. È possibile che Anica Panfile e il suo killer abbiano consumato un rapporto sessuale, come confermerrebbero alcun tracce biologiche riferibili alla donna riscontrate dai Ris di Parma in camera da letto. Sul corpo della 31enne è stato inoltre ritrovato dello sperma (non identificato, perchè il Dna era stato distrutto dalla permenenza in acqua del cadavere). La morte, in base ai risultati dell'autopsia, è sopraggiunta a causa di ripetuti colpi dati con violenza e a mani nude all'altezza della nuca. Poi sarebbe stata finita tramite soffocamento. Franco Battaggia è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.