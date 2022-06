Un software avanzato per individuare i b&b abusivi

La guardia di finanza e la polizia locale di Venezia hanno presentato un piano congiunto di intensificazione dei controlli nei confronti delle strutture ricettive, in particolare nel centro storico. Il piano, che durerà da giugno ad agosto, ha l'obiettivo di individuare b&b e affittacamere irregolari, abusivi o non in regola dal punto di vista fiscale.

Il progetto è contraddistinto da una pianificazione che si avvale di innovativi strumenti informatici: a partire da marzo, tramite un apposito software, finanzieri e polizia urbana hanno avviato un'attività di analisi per arrivare ad una selezione mirata dei target da sottoporre a verifica. In breve, il software impiegato permette di acquisire massivamente tutte le informazioni presenti sui siti di prenotazione online, incrociandole con i dati del database ufficiale delle strutture censite dal Comune di Venezia.

A questo si aggiungono ulteriori dati acquisiti nelle scorse settimane tramite questionari che sono stati sottoposti a turisti in partenza, con lo scopo di individuare le strutture nelle quali hanno soggiornato, verificarne la regolarità e pianificare attività di controllo.

Solo dal 1° gennaio i controlli hanno portato a individuare, tra Venezia e Mestre, 16 strutture ricettive senza permessi e di irrogare multe per circa 160mila euro. In terraferma le principali irregolarità hanno riguardato il caso di un b&b abusivo, gestito da un italiano, che esercitava l'attività in assenza dell'autorizzazione della Regione; un altro, il cui titolare è una persona extracomunitaria, dichiarava una capacità ricettiva inferiore a quella effettiva. In laguna sono state individuate 15 strutture abusive e 17 prive dei necessari segni identificativi, oppure con pubblicità ingannevoli.