Nuove ispezioni ad affittacamere e b&b: scoperte 5 strutture abusive e 40 irregolari

Prosegue il piano di veriche della guardia di finanza e della polizia locale nei confronti delle strutture ricettive extra alberghiere abusive. Le operazioni si sono svolte sia a Venezia che in terraferma.

Venezia

Nel centro storico, tra le decine di attività controllate dai militari del 1° Nucleo metropolitano negli ultimi giorni, i casi più gravi sono quelli di tre operatori risultati totalmente abusivi: erano pubblicizzati con inserzioni nei siti web più popolari, ma non c'era traccia di alcuna comunicazione né negli elenchi comunali, né in quelli regionali. Una di queste strutture non aveva nemmeno il certificato di agibilità edilizia.

Ci sono poi irregolarità meno pesanti, che hanno portato a 30 sanzioni amministrative per un totale di 36mila euro di multa: perlopiù riguardano la mancata esposizione del codice identificativo dell’alloggio (previsto dalla legge regionale). Le strutture irregolari si trovano principalmente nei sestieri di Cannaregio e Castello.

Terraferma

Contemporaneamente il 2° Nucleo metropolitano ha eseguito una serie di ispezioni a Mestre, sempre in sinergia con la polizia locale, trovando due strutture abusive e altre 10 in situazione di irregolarità. La maggior parte delle violazioni (per un totale di 35mila euro) riguarda indebiti ampliamenti della capacità ricettiva.

Nel frattempo i finanzieri hanno approfondito le indagini di natura fiscale relative ad altre irregolarità scoperte nei mesi scorsi. L'attività ha ricostruito ricavi non dichiarati per oltre 500mila euro a carico di titolari di locazioni turistiche e affittacamere che operavano in assenza di partita Iva, pur esercitando in modo tutt’altro che occasionale. In tre casi è scattata anche l’attribuzione di ufficio della relativa partita Iva tramite comunicazione all’Agenzia delle Entrate.