Domenica di bel tempo: eventi e mercatini, molta gente in terraferma e a Venezia

Più che compensato oggi da una splendida giornata di primavera, il sabato pomeriggio di ieri che ha visto grandine, maltempo e raffiche di forte vento abbattersi un po' in tutta la regione, è stato archiviato nel giro di una notte. Oggi, domenica delle palme, l'aria fredda ha spazzato via le nuvole lasciando spazio a un cielo terso e a un tempo soleggiato, giornata tipica da gita fuori porta. Mercatini, fiere, mostre ed eventi sportivi hanno fatto il pieno di visitatori fin da stamattina a Mestre, con i 600 della Vivicittà a Forte Marghera. Poi la "Primavera in festa" a Jesolo, i fiori e le opere creative a Noale, i 400 studenti a Rialto con i lavori realizzati al corso di Mosaico, il mercato a Martellago nel pomeriggio e L'isola che non c'è a Mirano.

Tantissima gente all'aria aperta, dalle spiagge alla città, e a Venezia, come ormai da qualche settimana, sono tornate le code di passeggeri ai vaporetti, specie alle Fondamente Nuove per le isole. Il Partito Democratico, con la capogruppo Monica Sambo e il consigliere Alessandro Baglioni, depositano un'interrogazione con l'intenzione di non far correre il disagio che si avverte nel trasporto pubblico locale.

«Anche in questo fine settimana si sta assistendo a disservizi, in particolare per le isole di Burano e Murano - scrivono - Le code chilometriche agli approdi delle Fondamente Nuove, di San Zaccaria, di Murano e di Burano fanno sì che gli utenti siano costretti ad attese di ore per poter accedere ai mezzi, e facciano viaggi in condizioni disastrose. Anche nel settore automobilistico ci sono molte problematiche di mancanza di corse e sovraffollamenti, denunciate ripetutamente, ultima delle quali la grave carenza di corse della linea 5 Aeroporto-Venezia, per la quale abbiamo depositato la settimana scorsa un'interrogazione. La situazione è intollerabile e l'amministrazione comunale deve porvi rimedio, potenziando il servizio e adattandolo alle reali necessità della città. La giunta - concludono - pur avendo 91 milioni di avanzo di bilancio decide ancora di non potenziare i servizi nonostante il ritorno dei turisti. È inaccettabile».

Qualche dipendente di Avm punta il dito contro alcune corse bis. «La linea 15 di navigazione anziché venir operata con mezzi e personale interno, in alcune fasce orarie viene gestita da una società privata concorrente, senza che siano più operativi gli strumenti previsti durante la pandemia (decreto ristori, capienza ridotta ecc). Qualcuno può gentilmente chiarire chi paga questo servizio (sicuramente non più il governo)? Com'è stato contrattualizzato? Il personale di marineria della società privata concorrente vende titoli di viaggio Actv? È successo anche per la linea 12. Va fatta chiarezza per capire se quest'estate Avm abbia intenzione di far lavorare personale e mezzi della società privata pagandoli con soldi propri».