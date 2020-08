Picchiato alla fermata per il portafoglio: denunciato uno dei presunti aggressori

Ha raccontato ai carabinieri di essere stato avvicinato da un gruppetto di suoi connazionali mentre si trovava alla fermata dell'autobus in via Fratelli Bandiera; lo hanno picchiato, gli hanno sottratto il portafoglio e poi sono scappati. È successo tra la notte di lunedì e martedì a Marghera, a soccorrere la vittima, un uomo di nazionalità bengalese, sono stati i militari del Norm. Al termine degli accertamenti del caso, i carabinieri sono risaliti a H.M.A., operaio 45enne, denunciato per rapina aggravata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Presunto aggressore denunciato

A facilitare le indagini è stata la vittima stessa, che nel corso del pestaggio ha riconosciuto uno dei presunti aggressori. Ha così fornito generalità e indirizzo dell'abitazione dell'uomo ai carabinieri, che hanno proceduto con la perquisizione domiciliare. I militari non hanno trovato il portafoglio rubato, ma l'identificazione formale della vittima ha fatto comunue scattare la denuncia in stato di libertà.