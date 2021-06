Benno Albrecht è il nuovo rettore di Iuav

È stato eletto al secondo turno, con 107 voti su 102 richiesti. Ordinario di "Composizione architettonica e urbana", si insedierà il prossimo 1 ottobre e resterà in carica per 6 anni

Benno Albrecht, professore ordinario di "Composizione architettonica e urbana", è il nuovo rettore dell’Università Iuav di Venezia, dodicesimo in 95 anni di storia dell’Ateneo. È stato eletto al secondo turno con 107 voti (102 i necessari), con 87 preferenze del corpo docente e ricercatore, 13 voti degli studenti e 7 voti equivalenti del personale tecnico amministrativo.

Le elezioni si sono svolte oggi tramite piattaforma on line. Hanno espresso il loro voto 149 docenti (su 150 tra ordinari, associati e ricercatori, con una percentuale del 99,3%), 19 su 20 rappresentanti del Senato degli studenti, 189 tecnici amministrativi (con una percentuale del 78.09%, equivalenti a 35 voti).

Benno Albrecht, nuovo rettore Iuav

Il nuovo rettore si insedierà il 1 ottobre 2021, guiderà l’ateneo per i prossimi sei anni e non sarà rieleggibile; succederà nella carica ad Alberto Ferlenga, che fu eletto l’11 giugno 2015 con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto ed entrò in carica nell’ottobre dello stesso anno.

Albrecht è nato a Caracas (Venezuela), da famiglia triestina. Si è laureato allo Iuav con Vittorio de Feo e ha lavorato con Vittorio Gregotti e Leonardo Benevolo. Ha ricevuto premi di architettura per le opere e per i progetti realizzati, e ha vinto concorsi di progettazione nazionali e internazionali. Ha collaborato alla redazione di numerosi piani regolatori, tra cui quello vigente di Venezia. Ha tenuto conferenze e insegnato in universita? e centri di ricerca tra Europa, Asia, Africa e Americhe. Ha curato mostre alla Triennale di Milano, esportate anche all’estero.

Ha fondato e diretto la laurea magistrale di architettura per la sostenibilita?, primo insegnamento dedicato alla sostenibilita? in Italia e tra i primi in Europa. Ha partecipato alla prima edizione di WAVe, Workshop di Architettura a Venezia, riformato i Master e la Scuola di Dottorato e inventato, assieme ad Alberto Ferlenga, il format di Iuav Abroad. È direttore della Scuola di Dottorato e co-direttore di EPIC Earth and Polis Research Center. Dopo la guerra in Siria, ha condotto ricerche multidisciplinari sulla ricostruzione urbana e sociale nei paesi dell’Africa settentrionale e del Medio Oriente.

L'augurio della rettrice di Ca' Foscari

«Mi congratulo con Benno Albrecht, - ha commentato la rettrice di Ca' Foscari Tiziana Lippiello - sono certa che potremo rafforzare le proficue collaborazioni che abbiamo saputo costruire negli anni, in particolare investendo su internazionalizzazione e formazione. Si tratta di una sinergia che può valorizzare le specificità e le diversità dei nostri atenei, dalle quali avviare significative occasioni di confronto e progettualità condivise. Venezia ha nel suo sistema universitario un elemento cruciale per lo sviluppo e il futuro della città, ai quali le nostre istituzioni possono contribuire attraverso una convinta collaborazione».