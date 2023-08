A Mestre il carburante costa più della media regionale

Quarantadue centesimi in più per un pieno da 50 litri di benzina, e 11 centesimi in più per 40 litri di gasolio. È la foto scattata da Adico dopo l’obbligo per i distributori di esporre, oltre ai propri, anche i prezzi medi regionali. Nel monitoraggio, l'associazione ha esaminato undici distributori della terraferma veneziana, evidenziando che sul fronte del carburante, le tariffe riferite al self sono pressoché in linea con quelle del Veneto.

Nella giornata di martedì, la verde in modalità self service, in città, costava 1,912 euro contro gli 1,904 regionali (+0,44%) mentre il diesel, che è tornato a costare meno della senza piombo, arrivava a 1,765 (0,002 in più). Le differenze fra i vari distributori esaminati non sono così eclatanti anche se ci sono: un benzinaio vendeva la verde a 2 euro (1,999), così da spendere per un pieno da 50 litri 99,95 euro. In un altro distributore si poteva invece comprare la stessa quantità con 6 euro in meno. Davvero rilevante, invece, la differenza fra un rifornimento servito e uno in modalità self che può superare il 10%.

«Con il nostro monitoraggio - commenta Carlo Garofolini, presidente dell’Adico - abbiamo constatato che i cartelli dei prezzi medi regionali ci sono, anche se poco visibili. Non crediamo minimamente che questo sia uno strumento importante per gli automobilisti anche perché la media si riferisce solo al self ma potremmo dire laconicamente, tutto fa brodo. In realtà noi denunciamo continuamente gli aumenti che si registrano alla pompa ogni volta che si avvicina una festività, sia essa invernale o estiva. Ed è su queste speculazioni che bisogna lavorare».