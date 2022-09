Ordina una pizza, gliela portano con una bestemmia scritta con la panna

Una pizza mozzarella, brie, petto d’oca e panna. È quanto aveva ordinato, e quanto effettivamente gli è arrivato a tavola. Peccato che la panna sia stata utilizzata per scrivere sulla pizza una bestemmia. Ha dell'incredibile la vicenda di cui è stato protagonista il cliente di una famosa pizzeria di Caorle, che ha denunciato l'episodio su TripAdvisor.

«Abbiamo ordinato due pizze - ha scritto il cliente tre giorni fa -. Sulla mia pizza, però, il pizzaiolo ha avuto la brillante idea di scrivere con la panna la frase Dio ***, sì proprio quella. Tutto il resto non lo descrivo. Titolare compreso che ha messo in dubbio la mia parola. Fortunatamente avevo già fatto la foto». Voto: una stellina.

La foto, in poche ore, ha fatto il giro del web, scatenando qualche risata e anche qualche polemica. Il titolare del locale, riportano i quotidiani locali, avrebbe licenziato il pizzaiolo, spiegando che sta attraversando un momento complesso dal punto di vista personale. Il ristoratore ha anche risposto alla recensione online, esprimendo «profondo rammarico» per l'episodio, scusandosi con il cliente e invitandolo a contattarlo in privato.