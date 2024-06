A Bibione via all'adunata triveneta degli Alpini

Da oggi 14 giugno a domenica 16 giugno 2024 Bibione diventa la casa degli Alpini per il raduno del Triveneto "Dalle Alpi a quota zero", organizzato dalla sezione Ana di Venezia su proposta del gruppo Alpini San Michele al Tagliamento.



Sarà un fine settimana ricco di iniziative, tra visite guidate, mostre e incontri, che prenderà il via con la staffetta discesa del Tagliamento (venerdì 14 giugno) in partenza dal Passo della Mauria e si chiuderà con l'emozionante sfilamento degli Alpini fino al passaggio della stecca con la sezione di Conegliano, che ospiterà il raduno triveneto del 2025.



Sono circa 30 mila gli ospiti attesi per questo weekend nella cittadina balneare. Il programma completo degli eventi e delle iniziative è disponibile qui. «Rivolgo un caloroso benvenuto all’adunata delle penne nere, che sbarca nella ridente Bibione e anima strade, piazze e spiagge fino allo sfilamento di domenica. Ancora una volta Alpini e Veneto replicano un connubio che è storico, umano, culturale - ha dichiarato il presidente della regione Veneto Luca Zaia, ricordando la recente adunata nazionale tenutasi a Vicenza - Eroici in tempo di guerra, insostituibili con la loro abnegazione in tempo di pace. Gente per bene che ha fatto dell’alpinità un tratto distintivo indelebile. Li saluteremo e li abbracceremo ancora una volta a Bibione, dove i signori della montagna incontreranno il mare e tanta gente che li ama».