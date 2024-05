L'8 giugno a Bibione inaugura il nuovo campanile della Chiesa

Si prospetta una festa per tutta la comunità bibionese (residente e non) quella prevista per sabato 8 giugno, quando alle 21.00 si terrà la cerimonia di benedizione e inaugurazione del campanile della chiesa di Santa Maria Assunta, che finora ne era stata sprovvista.

La "prima pietra" e l'avvio dei lavori a dicembre 2023; alla fine di febbraio, in occasione dei 61 anni dalla fondazione della Parrocchia, la benedizione delle nuove campane. Adesso, a cantiere concluso, l'inaugurazione, sabato 8 giugno, alla presenza del vescovo della Diocesi di Concordia-Pordenone, monsignor Giuseppe Pellegrini. Il nuovo campanile, alto trenta metri, è stato realizzato accanto all'edificio principale grazie alla donazione della famiglia Basso, che vuole così testimoniare e celebrare mezzo secolo di attività imprenditoriale nella cittadina balenare nata proprio tra gli anni '50 e '60.

La cerimonia, a partire dalle 21, prevede sul sagrato della chiesa un concerto dell’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, diretta da Alessio Venier, con benedizione e, a seguire, lo scampanio delle tre nuove campane che vedono incisi tre stemmi: quello della comunità parrocchiale, della Diocesi e del vescovo mons. Pellegrini. Ciascuna ha una dedica particolare, scrive laVitaCattolica.it: la “grande” è stata realizzata in ricordo di don Arduino Biason, primo parroco di Bibione, e porta il nome di Santa Maria Assunta; la “mezzana” è dedicata ai benefattori della famiglia Basso e ha inciso il nome di San Pietro Apostolo, mentre la “piccola”, dedicata a Sant’Antonio da Padova, onora tutti i benefattori, vivi e defunti.

La Parrocchia di Santa Maria Assunta si è divisa da quella di Cesarolo nel 1963, fa parte del comune di San Michele al Tagliamento, e ricade appunto nella diocesi di Concordia-Pordenone. «Sarà una bella cerimonia, aperta alla comunità dei residenti e pure a chi arriva da fuori: sono tanti i turisti affezionati alla località che tornano di anno in anno e che già mi chiedono quando è prevista l’inaugurazione del campanile – ha dichiarato don Enrico Facca – idealmente la cerimonia apre la stagione balneare e sarà bello sentire finalmente uno scampanio con campane vere che sostituiranno il suono sintetico».