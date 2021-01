Bibione, interventi di ripascimento della spiaggia per 1,2 milioni di euro

Bibione, dopo aver ripulito la spiaggia dalle tonnellate di ramaglie che si erano accumulate con il maltempo di dicembre, pensa alle prossime opere: la più urgente, come fatto presente da Gianfranco Prataviera, presidente della Bibione Spiaggia, è il ripascimento del litorale, da cui il mare ha eroso in quell'occasione circa 20mila metri cubi di sabbia. A questo scopo il Comune di San Michele al Tagliamento ha a disposizione 1,2 milioni di euro provenienti dalla Regione: «Ci si augura - scrive l'amministrazione in una nota - che per febbraio possano essere trasportate con i camion quantità di sabbia dalla “Trappola” (Bibione Pineda) nella zona di piazzale Zenith, dove l’erosione è stata consistente».

Il sindaco Paqualino Codognotto ha ricordato che, dopo il maltempo di inizio dicembre, verso la fine dello stesso mese il forte vento di libeccio e un’onda alta persistente hanno devastato ulteriormente le spiagge, determinando «una situazione insostenibile». Codognotto, che è anche presidente dei sindaci della costa veneta, affronta anche altri temi legati alle difficoltà che i comuni balneari stanno attraversando: «Siamo esterrefatti dopo avere appreso che lo Stato ha detto di no ad una nostra richiesta di una parte di sgravio del canone demaniale: è stata una mazzata» che si aggiunge ad «un 2020 catastrofico per quanto riguarda le imprese e il turismo».

Codognotto è passato alle proposte: «C’è bisogno di studiare soluzioni che abbiano una durata nel tempo: nel 2020 c’è stata una minore redditività e minore occupazione per i lavoratori delle spiagge, c’è il bisogno di essere ristorati se vogliamo mantenere l’occupazione e vivo il nostro turismo balneare. Abbiamo bisogno di aiuti e di studi tecnici che diano una risposta definitiva all’erosione costiera. Bisogna tutelare il nostro capitale, quello dell’industria turistica, con basi solide e concrete per ripartire».