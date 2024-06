Bibione, la villa romana di Mutteron dei Frati apre al pubblico

Quest'estate il sito archeologico della villa romana di Mutteron dei Frati, oasi naturale della Valgrande a Bibione, apre le sue porte a visitatori e turisti, grazie a 15 pomeriggi di visita. Da giugno a settembre, in compagnia degli archeologi che lo scorso marzo hanno riportati alla luce, durante la seconda campagna di scavi, nuovi reperti e ambienti musivi. Un patrimonio di conoscenza sempre più a disposizione del pubblico, grazie all’impegno dell’equipe di studiosi guidati dal prof. Dirk Steuernagel e dalla dott.ssa Alice Vacilotto dell’Università di Regensburg, e dalla prof.ssa Maria Stella Busana dell’Università di Padova, con la supervisione della competente Soprintendenza (Dott. Alessandro Asta) e il sostegno di proprietà e affittuario della valle.

Al via già questa domenica 23 giugno le prime visite guidate della durata di circa un’ora, che vedranno due turni in partenza alle ore 15:00 e alle 16:30, quest’ultimo anche in lingua inglese. Il numero massimo di partecipanti è di 40 persone, ma sarà possibile richiedere l’attivazione anche di un terzo turno alle ore 18, con un minimo di 10 presenze.

Per l’occasione, le operatrici della cooperativa Scatola Cultura accompagneranno i visitatori in un percorso a tappe, che si sviluppa tra pineta e antiche dune costiere, rivelando i segreti del paesaggio e dei resti archeologici di quella che oggi rappresenta l’unica testimonianza ben conservata degli insediamenti che dovevano trovarsi lungo il litorale Alto-Adriatico in epoca romana.

Dettagli per la visita

Le visite si ripeteranno nelle giornate di giovedì e domenica fino al 22 settembre, ad esclusione del mese di agosto.

Le visite guidate alla Villa Romana di Mutteron dei Frati si terrano quindi nelle seguenti date:

- 23, 27, 30 giugno

- 7, 11, 14, 21, 25, 28 luglio

- 1, 5, 8, 15, 19, 22 settembre

Per informazioni e prenotazioni: IAT Bibione - 0431 444846. Il ritrovo è al parcheggio del Ristorante Havana, via Baseleghe 2, Bibione (VE), 15 minuti prima dell’inizio delle visite. I posti sono limitati e si accede solo su prenotazione tramite lo IAT di Bibione: via Maja 84, Bibione (VE) - +39 0431 444846.

L’ingresso è libero per i ragazzi fino ai 15 anni. Per gli adulti è previsto un contributo, volontario, di 5 euro.