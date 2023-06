In Piazza Ferretto e dintorni biciclette e monopattini solo a mano

Segnalazioni sulla pericolosità del passaggio di biciclette e monopattini, nelle zone più frequentate dai pedoni a Mestre, si sono sommate l'una sull'altra, e così l'amministrazione comunale ha deciso di intervenire. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, martedì pomeriggio ha potuto toccare con mano la situazione: si stava recando alla presentazione del Mestre Book Fest nel chiostro di M9, quando si è trovato a fermare alcuni ciclisti in via Poerio, che pedalavano tra i passanti, in un momento "di punta".

Per porre un freno alla situazione e garantire la sicurezza a chi si muove a piedi, è stato ribadito il divieto di circolazione in bici e in monopattino in piazza Ferretto e nelle aree contermini, tra cui in particolare proprio via Poerio. In tal senso, è stata riemessa l’ordinanza del dirigente della Mobilità dove vengono precisate le aree solo pedonali e quelle ciclopedonali, corredata da una mappa dettagliata con gli stalli disponibili nelle vie limitrofe.

Per facilitare il rispetto dell’ordinanza, verrà anche implementata la cartellonistica che regola la viabilità ciclopedonale nell’area e gli stalli per le biciclette. Nei prossimi giorni, inoltre, la polizia locale sarà impegnata in un'attività di sensibilizzazione, anche in relazione al fatto che, dal punto di vista del codice della strada, i monopattini, sia elettrici che muscolari, sono equiparati alle biciclette.