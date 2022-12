Ladro seriale di biciclette finisce in manette

Si sta concludendo in questi giorni un'indagine della polizia locale di Musile di Piave che ha portato all’arresto di un cittadino extra-comunitario, rientrato in Italia nonostante il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera. Una serie di indizi ricondurrebbero al giovane straniero l’esecuzione di vari furti di biciclette.

Partiti dalla denuncia di furto sporta da un musilense, gli agenti sono riusciti a risalire all'uomo e al luogo in cui si era diretto. Durante la perquisizione domiciliare hanno messo sotto sequestro cinque bici trovate nel suo alloggio, nonché materiali e indumenti vari. Per lui sono scattate, quindi, le manette. La verifica delle varie denunce di furto ha permesso di rintracciare i proprietari di tre mezzi e di restituirli, sebbene fossero state apportate modifiche che ne avevano alterato le caratteristiche originarie. Rimangono attualmente in stato di sequestro due biciclette, in attesa di risalire ai proprietari: la prima è una bici elettrica di colore bianco e la seconda una mountainbike da uomo, marca Giavt.

«Questa operazione dimostra ancora una volta l'ottimo lavoro della nostra polizia locale - commenta il sindaco Silvia Susanna - e il beneficio di avere a disposizione un importante numero di telecamere sul territorio, utili alle forze dell'ordine nell'esecuzione delle indagini. Musile, sul fronte della sicurezza, della legalità e del controllo del territorio, non arretrerà anche nei mesi a venire. Fa inoltre piacere - conclude il sindaco - che tre biciclette su cinque siano state restituite ai legittimi proprietari e ci auguriamo che quanto prima possano essere individuati anche gli altri due».