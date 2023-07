Da Venezia alla ciclovia delle Dolomiti in treno con la propria bici

Torna il TrenoBiciBus delle Dolomiti, servizio intermodale svolto dal 2015 in collaborazione tra Trenitalia e DolomitiBus, grazie al supporto di Regione Veneto. L'iniziativa è stata presentata sabato mattina alla presenza della vicepresidente del Veneto, Elisa De Berti.

Il treno, composto da due Minuetto, modificati internamente per offrire 37 posti bici l’uno per un totale di 74, parte da Venezia Santa Lucia, ferma a Venezia Mestre, Mogliano Veneto, Treviso Centrale, Conegliano, Soffratta, Vittorio Veneto, Santa Croce del Lago, Stazione Alpago, Ponte nelle Alpi, Longarone Zoldo, Perarolo di Cadore e arriva a Calalzo Pieve di Cadore. Circola nel periodo estivo il sabato e festivi fino al 9 settembre. A Ponte nelle Alpi e Calalzo Pieve di Cadore è prevista la coincidenza con bus attrezzati con carrelli porta bici per Nevegal, Val Zoldana, Alleghe e Cortina d’Ampezzo.

Occasione imperdibile per i turisti, gli amanti delle due ruote e del trekking di percorrere le piste ciclabili e le indimenticabili passeggiate, oltre che visitare le numerose attrazioni turistiche del territorio Bellunese, patrimonio dell’Unesco. «Inauguriamo oggi una iniziativa - ha commentato De Berti -, che di anno in anno registra numeri in continua crescita. È un’iniziativa molto apprezzata in quanto offre la possibilità di godere della bellezza della ciclovia delle Dolomiti che non ha nulla da invidiare ad altre ciclovie sempre dell’ambito dolomitico. Di più, visto il successo su questa destinazione di questo tipo di intermodalità, che integra treno, bici e bus, stiamo esportando il modello in tutto il Veneto».