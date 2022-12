«Per combattere il degrado servono investimenti in servizi sociali»: in via Piave la mobilitazione in bicicletta | VIDEO

Questo pomeriggio la 'biciclettata' indetta dal Laboratorio Climatico Pandora per manifestare contro la nuova ordinanza, rilasciata dall'amministrazione comunale qualche giorno fa, che vieta l’utilizzo di monopattini e biciclette elettriche a chi non risiede, studia o lavora nel Comune di Venezia. «Abbiamo scelto di lanciare quest'iniziativa proprio in via Piave perché questa zona rappresenta il simbolo dell'abbandono in città – spiegano gli attivisti –. Per combattere il degrado serve un vero piano di investimento in servizi sociali, operatori di strada e misure di riduzione del danno. Serve smettere di fare finta di nulla di fronte alle vere difficoltà della città».