Biennale, un'altra lettera: «Inviti artisti iraniani dissidenti»

Il movimento Woman, Life, Freedom (donna, vita, libertà) torna a scrivere alla Biennale di Venezia dopo aver già chiesto di escludere la Repubblica Islamica dell'Iran, e aver ottenuto un netto diniego dalla dirigenza di Biennale. In una lettera indirizzata ai vertici di Biennale, del governo e dell'Unione Europea, le attiviste europee e italiane del movimento, nato in Iran nel settembre 2022, chiedono di ospitare gli artisti iraniani che si oppongono al regime, dando loro spazio negli eventi della Biennale.

Un fatto che non rappresenterebbe un'eccezione, spiegano, perché già in passato Biennale ha scelto di ospitare ospitare artisti dissidenti negli eventi collaterali autorizzati, come il cinese Ai Weiwei durante la 55esima Biennale o la cubana Tania Bruguera nel 2009, entrambi dissidenti e attivisti. «Invitare ed ospitare artisti iraniani dissidenti - scrivono - sarebbe una risposta coerente con la storia della Biennale di Venezia e con le condanne dell'Unione Europea nei confronti di un Paese che viola giornalmente i diritti di tutti».

La nuova lettera è anche una risposta alla presa di posizione di Biennale del 28 febbraio, in seguito alla petizione del movimento ma anche a quella di "Art Not Genocide Alliance" che chiedeva l'esclusione di Israele. Woman, Life, Freedom Europa e Italia infatti fa presente, a proposito della difesa di Biennale sul diverso trattamento riservato alla Russia, che se il ritiro dalla partecipazione venne deciso dagli stessi artisti e curatori russi, risulta anche che la Biennale con una nota del 2 marzo 2022 rifiutò ufficialmente "ogni forma di collaborazione" con il governo russo, dichiarando che non avrebbe accettato la presenza alle proprie manifestazioni di delegazioni ufficiali, istituzioni e personalità a qualunque titolo legate al governo russo". Inoltre, scrivono le due organizzazioni, per quasi trent'anni, dal 1968 al 1993, il Sudafrica venne escluso dalla mostra a causa dell'apartheid.