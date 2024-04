Contributo d'accesso, meno tre: biglietteria in stazione e totem informativi

Procedono i preparativi per la sperimentazione del contributo d'accesso a Venezia. Mancano meno di 72 ore alla giornata campale, il 25 aprile, prima di 29 date nelle quali la città lagunare testerà il tanto dibattuto "ticket" per contenere i flussi turistici e limitare i visitatori "mordi e fuggi" tra calli e campi.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Santa Lucia sta prendendo forma una biglietteria, che avrà una duplice funzione: da una parte, i visitatori potranno acquistare il titolo di accesso alla città storica nel caso non l'avessero già fatto o richiedere l'eventuale esenzione; dall'altra, sarà punto per la gestione degli steward incaricati e per il deposito dei materiali. In piazzale Roma, punto d'accesso alla città per chi si muove in automobile o con i mezzi del trasporto pubblico locale, sarà sfruttata invece una delle biglietterie già operative.

Allo stesso tempo, fa sapere l'amministrazione, sono in fase di allestimento alcuni totem: daranno informazioni sul contributo d'accesso, e serviranno per indirizzare residenti, visitatori pendolari ed esenti lungo un percoso dedicato, così da rendere meno proibitiva la gestione dei flussi. Le strutture saranno operative fino a domenica 14 luglio, ultimo giorno di sperimentazione dell'iniziativa nel 2024.