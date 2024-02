Nei mezzi pubblici si paga con carta: i primi dispositivi a bordo

Nelle scorse settimane Actv ha iniziato ad installare nei mezzi pubblici veneziani i dispositivi contactless per il pagamento del biglietto con carta e smartphone. Dopo l'attivazione dell'acquisto via WhatsApp, è una delle novità più importanti nel processo di digitalizzazione dei servizi di mobilità. I dispositivi per adesso si trovano nei tram, in alcuni autobus della terraferma e in corrispondenza di una parte degli approdi: l'operazione procede progressivamente e porterà, alla fine, ad avere 1900 apparecchi di questo tipo nel trasporto pubblico.

Il sistema è simile a quelli già attivi nelle reti di trasporto di città come Milano, Bologna e Torino. Per acquistare il titolo di viaggio, il passeggero deve semplicemente avvicinare al supporto la propria carta di credito o di debito contactless, oppure il proprio smartphone con portafoglio digitale (Apple Pay, Google Pay e simili). Il sistema applica automaticamente la migliore tariffa disponibile.

Nel frattempo Actv prosegue con le altre iniziative del proprio piano di digitalizzazione dei servizi. A partire dal luglio scorso è disponibile la tessera Venezia Unica in formato virtuale su app, con la possibilità di rinunciare a quella fisica. Un altro investimento è sui sistemi di infomobilità, attraverso la sostituzione dei tabelloni orari cartacei alle fermate con display che mostreranno i tempi di arrivo del bus o dei vaporetti, in base alla loro effettiva posizione in tempo reale. Il piano è di installarne 500 su tutte le fermate urbane della terraferma, con la previsione di concludere tra la fine del 2025 e l'inizio 2026.