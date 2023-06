Biglietti via WhatsApp: venduti ticket per oltre 60 mila euro in due settimane

L'acquisto dei biglietti Actv tramite WhatsApp funziona, e i primi dati di vendita, secondo l'azienda veneziana, «sono andati ogni oltre aspettativa». Al netto dei primi due giorni di rodaggio, tra il 20 e il 29 giugno sono stati acquistati 12 mila ticket, per un totale di 63 mila euro. Le vendite sono tuttavia progressivamente cresciute in particolare nel corso dell'ultima settimana, durante la quale sono stati "staccati" 10 mila titoli di viaggio circa, per un totale di 52 mila euro.

Come funziona "Chat&Go"

"Chat&Go", questo il nome del nuovo sistema, consiste nella possibilità di ottenere il biglietto tramite WhatsApp, uno tra gli strumenti di messaggistica più diffusi al mondo. Inquadrando con lo smartphone un qr code (collocato presso tutte le fermate del trasporto pubblico) si accede ad una chat che, in pochi passaggi, permette di comprare alcune tipologie di ticket: il singolo urbano da 1,50 euro per la terraferma e il Lido, quello da 10 euro per l'aeroporto e quello turistico da 9,50 euro per il vaporetto.

Anche senza il qr code, è sufficiente avviare una chat con il numero +39 339 9908002 e inviare un messaggio qualsiasi per ricevere in automatico una risposta con indicata la procedura per l'acquisto. Il sistema non permette, per ora, di comprare il ticket navigazione da 1,50 euro per i possessori di tessera Venezia Unica. «Siamo i primi al mondo a introdurre questa modalità - aveva detto in fase di presentazione il direttore di Avm/Actv, Giovanni Seno - che è pensata per essere utilizzata in modalità "last minute" e si rivolge a una fascia larghissima della popolazione: come sappiamo, anche le persone anziane hanno ormai dimestichezza con l'uso di WhatsApp» (per approfondire, ne abbiamo scritto in un articolo a parte).