Biglietto unico Venezia-Verona: «Semplificazione del trasporto pubblico» | VIDEO

Si avvia oggi la fase di sperimentazione del nuovo biglietto unico integrato tra Venezia e Verona: l’iniziativa, promossa dalla Regione Veneto in accordo con gli enti di governo del trasporto pubblico delle due città, ha l’obiettivo di testare soluzioni MaaS - Mobility as a Service su un territorio complesso come quello scaligero e lagunare. La sperimentazione durerà sei mesi, eventualmente prorogabili, e punta a coinvolgere in futuro tutte le province regionali.

Il sistema integrato intermodale è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla Smart Control Room del Tronchetto alla presenza della vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Elisa De Berti, del sindaco di Verona Federico Sboarina e del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

I vantaggi saranno molteplici: diminuire il congestionamento del traffico privato su strade, contribuire a ridurre il tasso di incidenti stradali, aiutare il miglioramento della qualità dell’aria e mettere in rete mete turistiche grazie anche a un’ingente quantità di dati sul trasporto che verranno messi a disposizione. Il biglietto, oltre a consentire dei risparmi economici per gli utilizzatori, avrà soprattutto il vantaggio di semplificare l’accesso e la fruizione dei servizi.