Il piccolo Bilal morto all'ospedale. L'ipotesi dell'investimento. Indagini in ambito domestico

Già in arresto cardiaco e con un grosso trauma alla testa, Bilal Kurtesi, bambino di una famiglia serba di Mazzolada di Portogruaro, era stato rianimato a lungo lunedì sera, ma gli sforzi per tenerlo in vita sono stati vani. Per capire cosa sia successo in casa e sulla strada, in via Loredan, dove abitano i famigliari con i dodici bambini, tutti cugini, di nazionalità serba, la Procura di Pordenone ha aperto un fascicolo. Intanto è a carico d'ignoti, in attesa dell'esito dell'autopsia disposta sul piccolo, mentre gli investigatori procedono agli altri esami di tipo tecnico (auto, cellulari, tracce ematiche ecc.) coordinati dai carabinieri della Compagnia di Portogruaro. Dai risultati emergerà se le lesioni sul corpo del bambino siano compatibili con l'investimento di una macchina, visto che sempre meno probabile appare la tesi della caduta dall'alto, come i parenti avevano spiegato in un primo momento. Una ricostruzione apparsa poco coerente aveva portato il medico legale d'accordo con l'autorità giudiziaria a fare subito lunedì una tac "total body".

A una prima ispezione, i traumi sul corpo simili a ferite da schiacciamento e la frattura del cranio come se Bilal fosse passato sotto le ruote di un veicolo, sembra si possano associare a un investimento d'auto in retromarcia. La famiglia però parla di un'incidente, di una caduta del piccolo dal cofano di una macchina parcheggiata proprio sulla strada davanti casa, dov'era stato messo a sedere per gioco Bilal. Il papà, Senat Kurtesi, non era a casa quando è successo. La mamma, Safeta ?ukatani, che aspetta un altro bambino (è incinta di 4 mesi), stava preparando una pasta. Sarebbe stata la cugina di 13 anni a prendere in braccio il bimbo ferito e a dare l'allarme portandolo in casa. Verso le 17.20 da quell'abitazione a Mazzolada è scattata una richiesta di soccorso al Suem 118 (gestita dall'Usl 3) e della telefonata i carabinieri hanno preso la registrazione forse già escludendo, stando alla direzione delle indagini incentrate più che altro in ambito domestico, che dell'eventuale incidente stradale sia responsabile una persona esterna, un "pirata della strada".

Intanto tutti i dodici cugini di Bilal, nella casa di via Loredan stanno dentro il cancello e anche fuori, visto il perimetro angusto che non riesce a contenere i tanti adulti, figuriamoci i piccoli (tredici fino a lunedì) che finiscono a rincorrere il pallone in mezzo alla strada e a correre in bici dove passano le auto. «Abbiamo fatto i nostri errori ma siamo cittadini, alcuni in attesa del permesso di soggiorno. Mi appello al presidente Luca Zaia, ci dia un tetto, una sistemazione, una casa - dice lo zio Erdah Kurtesi - Ne sto mettendo a posto una abusiva, senza acqua e luce, e non mi vergogno di dirlo almeno posso portarci una parte dei miei figli. Ne ho sette».