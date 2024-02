Controlli a tappeto, 3 espulsioni, 15 fogli di via e 9 ammonimenti

Tre cittadini stranieri espulsi dal territorio nazionale, 15 fogli di via emessi dal questore, cinque ammonimenti per atti persecutori e quattro per maltrattamenti. Sono i risultati dei controlli ad alto impatto eseguiti negli ultimi giorni tra Mestre e Marghera in particolare, ma anche nel centro storico di Venezia.

Nello specifico, in terraferma sono state identificate oltre 260 persone, di cui quasi la metà stranieri e con a carico precedenti, più di 80 veicoli e una decina di esercizi commerciali all’interno dei quali sono stati controllati più di 30 clienti. Inoltre, nell’ambito di un servizio a Marghera, gli agenti del commissariato hanno rintracciato tre stranieri irregolari all'interno di immobili abbandonati in via Fratelli Bandiera. Uno di loro è stato rimpatriato il giorno stesso in Tunisia, gli altri due sono stati raggiunti da un decreto di espulsione.

Stalking e maltrattamenti

Infine, dalla questura sono stati emessi 15 fogli di via, di cui 7 da Venezia e i restanti da altre zone della provincia. Il questore ha disposto tre avvisi orali nei confronti di soggetti socialmente pericolosi, di cui due a carico di minorenni responsabili di rapina ai danni di un giovane, tre divieti di accesso alle aree urbane, cinque ammonimenti per atti persecutori e quattro per maltrattamenti in famiglia, tutti denunciati per comportamenti violenti all'interno del nucleo familiare.

