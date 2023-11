Controlli a tappeto: 7 arresti, 5 denunce e 11 espulsioni

Gli agenti della squadra mobile nelle ultime due settimane hanno arrestato 7 persone e ne hanno denunciate altre 5 per reati contro il patrimonio e in materia di spaccio. Hanno eseguito, inoltre, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di uno straniero che si sarebbe reso responsabile nelle scorse settimane di una rapina aggravata in via Paruta, all’interno del quartiere Piave.

Droga ed espulsioni

Sul fronte del contrasto allo spaccio hanno operato in via Piave, via Miranese, Corso del Popolo e Marghera. L'attività ha portato all’arresto di diversi pusher, sorpresi a cedere droga a potenziali acquirenti, e al sequestro di numerose dosi di cocaina ed eroina. Per uno degli spacciatori il giudice ha disposto gli arresti domiciliari, mentre per gli altri è scattato il divieto di dimora nella provincia di Venezia. Otto le persone risultate irregolari sul territorio nazionale, per le quali sono stati emessi altrettanti provvedimenti di espulsione. Sono 98 gli ordini di allontanamento dal territorio nazionale irrogati dal mese di luglio, oltre ai 33 provvedimenti di trattenimento presso i Cpr (in aumento rispetto ai 27 del 2022) e ai 5 accompagnamenti diretti alla frontiera italiana, anch’essi in aumento rispetto ai 3 dell’anno scorso.

Borseggiatori e fogli di via

Per quanto riguarda, invece, il fenomeno dei borseggi, la polizia nelle ultime settimane ha denunciato 14 persone, di cui 9 per episodi di borseggio e violazione di precedenti fogli di via obbligatori dalla città di Venezia. Tra luglio e novembre 2023, per quanto riguarda i provvedimenti di sospensione temporanea della licenza di esercizi commerciali per motivi di ordine e sicurezza pubblica, se ne registrano 12 a fronte dei 3 adottati l'anno precedente. In aumento anche i fogli di via (da 40 nel 2022 a 124 nell'anno in corso) e i Daspo urbani (da 10 a 17) .

Tale attività sulla scorta di una nuova strategia di contrasto, è adesso supportata dalla squadra mobile e dai commissariati competenti, per porre in essere provvedimenti restrittivi della libertà personale di prevenzione nei confronti di soggetti individuati quali socialmente pericolosi sulla scorta di una preliminare attività di analisi investigativa.