Fondazione di Venezia, approvato il bilancio consuntivo. Nel 2021 oltre 6 milioni di erogazioni

Patrimonio netto aumentato di 2,3 milioni di euro, passato da 361,4 a 363,6 milioni, e avanzo di esercizio pari a 11,04 milioni (con incremento dell'155% rispetto all'esercizio 2020). Sono queste le cifre emerse oggi nel corso della seduta del consiglio generale della Fondazione di Venezia, che ha approvato il bilancio consuntivo per il 2021.

Nel corso dell'anno passato, il 42,7 per cento delle erogazioni della Fondazione è stato destinato al settore arte, attività e beni culturali, il 21,5 per cento a educazione, istruzione e formazione, e il 12,4 per cento a ricerca scientifica e tecnologica. Sotto il profilo della modalità, quasi il 46% degli interventi è stato sviluppato direttamente dall'ente o dalle sue entità strumentali (Fondazione M9 e M9 District), mentre il 36,4% è stato realizzato in partnership con altri soggetti, e meno del 18% attraverso contributi erogativi a soggetti terzi. Inoltre, in continuità con gli esercizi precedenti, sono stati erogati i contributi alla Fondazione Teatro la Fenice e agli atenei veneziani, rispettivamente per 1 milione e per 440 mila euro. Significativa anche l'attenzione al welfare, con un'erogazione di 847 mila euro al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e di poco meno di 60 mila euro alla Fondazione con il Sud.

Ancora, nell’ambito degli interventi per la formazione e l’innovazione, si iscrivono i progetti Upskill e Venywhere, sostenuti da erogazioni per complessivi 200 mila euro. A bilancio sono infine stati accantonati fondi a copertura delle erogazioni per l’esercizio 2022 per 5,5 milioni di euro, così come previsto dal documento programmatico previsionale per l’anno in corso.

«Il bilancio approvato oggi dal consiglio generale - ha dichiarato il presidente della Fondazione di Venezia, Michele Bugliesi - consolida il ruolo della fondazione a favore della collettività. L’oculata gestione del patrimonio ci ha permesso di ampliare lo spettro degli interventi nonostante il protrarsi di una situazione di incertezza provocata dalla pandemia, e di investire in progetti di grande valenza e capaci di irradiarsi sull’intera area metropolitana».