Polizia, il bilancio dell'Upgsp: 90 arresti e 540 denunce nell'ultimo anno

Novanta arresti, di cui 16 nel solo mese di dicembre, e 540 denunce. È il bilancio delle attività eseguite dall'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Venezia nell'ultimo anno. Nelle ultime settimane sono anche stati effettuati tre arresti per episodi di violenza domestica a pochi giorni dall’entrata in vigore della legge del 24 novembre, con la quale sono state definite nuove misure.

Nel 2023 sono stati complessivamente controllati oltre 17mila persone e 5.400 veicoli, con una media di più di 1.400 persone identificate ogni mese, in notevole incremento rispetto ai dati dell’anno precedente (il 2022 ha registrato 13mila persone e 4mila veicoli controllati). Sono state inoltre elevate 298 sanzioni amministrative, tra cui 176 per violazioni al codice della strada e 46 al codice della navigazione.

Gli artificieri hanno effettuato 174 attività di bonifica in occasione di eventi e visite di personalità e 20 attività di recupero e messa in sicurezza di ordigni esplosivi. I sommozzatori, invece, hanno operato 49 servizi di bonifica per eventi di ordine pubblico, nove servizi di recupero in acqua di oggetti dispersi per attività di polizia giudiziaria, 27 servizi di collaborazione con enti esterni, 36 servizi fuori sede, tra i quali le attività di soccorso in occasione della grave alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nel primo semestre del 2023.