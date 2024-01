Polizia di frontiera, in un anno 88 arresti e 170 denunce

Ottantotto arresti, 170 denunce, 241 stranieri respinti alla frontiera e reimbarcati e 284 documenti falsi sequestrati. È il bilancio delle attività svolte nell'ultimo anno dalla polizia di frontiera di Venezia, che ha sottoposto a controllo 2.227 passeggeri.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Sono poi 161 i cittadini stranieri segnalati ai fini della revoca del permesso di soggiorno, avendo trascorso all’estero periodi continuativi superiori a quanto consentito dalle norme, mentre 89 sono stati quelli riammessi sul territorio nazionale. Infine, 79 cittadini stranieri già titolari di un permesso di soggiorno italiano sono risultati in possesso anche di un permesso di soggiorno di un altro Stato, e per questo sono stati segnalati agli uffici immigrazione. Da tempo, inoltre, è in corso un’attività specifica di controllo sui cittadini stranieri che hanno percepito indebitamente contributi previdenziali statali omettendo di comunicare all'Inps i periodi di assenza dall’Italia. Circostanza, questa, che fa venir meno il diritto alla percezione dell’erogazione di benefici economici. Il totale complessivo delle indebite percezioni accertate ha superato la quota di 600mila euro.

Nel corso dell’anno, all'aeroporto Marco Polo di Tessera sono state staccate 103 sanzioni per violazioni del Tulps, del Codice della Navigazione e del Testo Unico. Di queste, 43 sono state comminate ai vettori aerei. Sei, invece, le persone segnalate per l’irrogazione del daspo urbano da parte del questore, con conseguente divieto di stazionamento presso le infrastrutture aeroportuali. In ambito portuale, sui traghetti provenienti dai porti greci di Igoumenitsa e Patrasso sono stati rintracciati 14 stranieri che si erano imbarcati clandestinamente nascosti tra i veicoli a bordo delle navi. A seguito dei controlli effettuati a bordo degli aliscafi provenienti dalla Croazia, è stato eseguito anche un mandato di arresto europeo.