Jesolo, nel 2023 crescono fughe e omissioni di soccorso

Undici denunce per omissione di soccorso in un anno, un numero superiore a quello degli anni precedenti. Il dato emerge in occasione dei festeggiamenti a Jesolo di San Sebastiano, patrono della polizia locale.

91 patenti ritirate a guidatori ubriachi

Durante il 2023 sono stati rilevati nella località balneare 409 incidenti, 53 in più dell’anno passato, con 5 vittime e 149 feriti. Tra le notizie di reato collegate, 20 hanno riguardato la guida in stato di ebbrezza alcolica e 5 per guida sotto effetto di stupefacenti. Altre 11 persone sono state denunciate per fuga o omissione di soccorso dopo essere state individuate al termine di un paziente lavoro di indagine.

Sul fronte delle sanzioni per violazioni al codice della strada, 476 hanno riguardato la mancata revisione dei veicoli, 48 la guida con patente scaduta, 170 il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e 93 l’uso del cellulare durante la marcia. Complessivamente, poi, nel corso del 2023 sono state ritirate 91 patenti per guida in stato di ebbrezza.

La lotta allo spaccio

Durante il corso dell’anno, la polizia locale di Jesolo identificato 303 persone e ne ha segnalate 70 per uso di droga. Sono stati sequestrati più di 600 grammi di droga tra hashish, marijuana e cocaina a soggetti che la detenevano suddivisa in piccoli quantitativi. Sono stati emessi, infine, 66 daspo urbani.

Il contrasto al commercio abusivo

Nel 2023 gli agenti hanno eseguito 523 sequestri per un totale di 12.153 oggetti. I verbali emessi per violazioni alle ordinanze sul consumo e la detenzione di bevande alcoliche sono stati 83, nonché 3 denunce per somministrazione a minori. Infine, nel corso dell’anno passato la polizia locale di Jesolo ha effettuato 365 controlli edizilio-ambientali arrivando alla denuncia di 30 persone.