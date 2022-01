Sandonatese: 16.300 multe per violazione del codice della strada nel 2021

Oltre 16.300. E' il numero di verbali per infrazione alle norme del Codice della Strada staccati nel 2021 dalle polizie locali del Distretto VE2A, formato dai comuni di San Donà di Piave, Musile e Noventa. Il dato è emerso in occasione della celebrazione del santo patrono.

Tra le multe più frequenti ci sono, in particolare, 590 casi di circolazione con veicoli non sottoposti alla prescritta revisione, 208 casi di circolazione in assenza di copertura assicurativa, 3.033 le soste irregolari, 8.173 gli eccessi di velocità, 62 gli usi del telefono cellulare alla guida, 961 infrazioni semaforiche, 24 violazioni in materia di autotrasporto, 29 le guide in stato di ebbrezza alcolica e 6 i casi di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nell'ultimo anno sono stati rilevati 201 incidenti, di cui 129 con feriti.

Molteplici anche i controlli sul rispetto di regolamenti e ordinanze comunali, in particolare sul conferimento dei rifiuti, il rispetto della pulizia dei terreni da erbe ed infestanti, la custodia ed il benessere degli animali domestici, l’osservanza delle norme in materia di caccia/pesca, oltre a quelli in materia di commercio e pubblici esercizi; sono state irrogate 492 sanzioni amministrative.

Grande attenzione, poi, è stata posta nel controllo delle disposizioni di legge anti Covid, con verifiche sul rispetto dei protocolli sanitari a contenimento della diffusione del virus: circa un migliaio le persone e oltre 500 le attività ed i pubblici esercizi controllati, che hanno portato a contestare 57 sanzioni.