Polizia locale, il bilancio del 2020: calano gli arresti. Quasi 700 violazioni delle norme anti Covid

Sessantanove arresti in flagranza nel 2020, contro i 105 dell'anno precedente. Di questi, 54 per spaccio di droga, dieci in più del 2019. Nonostante i diversi mesi di lockdown, i numeri del 2020 della polizia locale restano alti. Soprattutto quelli riferiti al contrasto dello spaccio di droga, che in una realtà come quella veneziana e, in particolare, mestrina, non si è certo fermato a causa del Covid.

Nel bilancio presentato in occasione della festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale, emerge che sono stati 115 i pusher tra arrestati e denunciati nel 2020 tra Venezia e Mestre, contro i 76 dell'anno precedente. Segno che l'emergenza droga continua ad essere una delle principali in laguna. Se si confrontano i dati relativi agli stupefacenti con quelli sui furti, emerge una sostanziale differenza: 29, in totale, tra arrestati e denunciati per reati predatori contro gli 82 del 2019.

Quasi 700 multe per le norme anti Covid

Durante il 2020, contraddistinto dall'emergenza Coronavirus, sono giunte alla centrale operativa 41.163 richieste di intervento e 3.181 esposti. Sono stati invece eseguiti 410 ordini di allontanamento (il cosiddetto daspo urbano) in relazione a 772 violazioni alle norme del Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana. Sono state 690 le violazioni contestate in relazione all'emergenza epidemiologica.

Capitolo sicurezza stradale: negli ultimi dodici mesi sono stati rilevati 825 incidenti nel territorio comunale e 19 nei territori comunali convenzionati, di cui 9 con esito mortale e 450 con lesioni. Elevati 134.924 verbali, ritirate 83 patenti, 52 carte di circolazione e sequestrati 436 veicoli. Il Servizio Navigazione ha controllato 3.344 imbarcazioni e accertato 1.246 violazioni. Sono stati inoltre effettuati 589 servizi con telelaser a contrasto del moto ondoso. In materia di edilizia sono stati infine condotti 1.122 sopralluoghi, che hanno portato a 337 notizie di reato e 401 sanzioni amministrative.