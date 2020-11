Il bilancio di previsione comunale resiste al Covid, servizi e investimenti garantiti

La giunta veneziana ha dato il via libera al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 e al documento unico di programmazione (Dup). «Movimenterà investimenti per 100 milioni, lo approveremo entro fine anno», ha commentato l'assessore al Bilancio Michele Zuin. Anche in quest’annata particolare il Comune approva il bilancio nei termini ordinari.

Lo schema di bilancio esposto giovedì in videoconferenza al Tronchetto verrà ora portato all’attenzione del Consiglio. «Tiene conto della situazione finanziaria non semplice a causa delle conseguenze della pandemia Covid-19 - dice Zuin - In previsione, infatti, sono state ridotte talune entrate rispetto al trend storico per circa 40 milioni di euro e auspichiamo che il governo intervenga al più presto con un ulteriore intervento a ristoro delle minori entrate che si registreranno nel 2021. Così potremo replicare le misure di sostegno alle famiglie, alle attività e alle associazioni, che si aggiungeranno alle misure già previste nel bilancio di previsione 2021, tra cui il fondo appena costituito per l'erogazione di contributi finalizzati al pagamento delle utenze per i nuclei in difficoltà economica».

Il Comune ha potuto mantenere le previsioni di spesa legate a servizi erogati ai cittadini inalterate, come le disponibilità delle varie direzioni e società. Inoltre, «i dati di pre consuntivo 2020 dimostrano che l’amministrazione, in caso di particolari situazioni di emergenza, potrà contare su ulteriori risorse per fronteggiare possibile ulteriori ricadute sui conti del bilancio, rispetto a quanto ipotizzato». Per quanto riguarda gli investimenti, il piano risulta in continuità con le annualità precedenti, afferma Zuin. «Anche in un momento di particolare difficoltà, siamo riusciti a movimentare investimenti netti per circa 100 milioni nel 2021, anche portando a frutto la ricerca di finanziamenti effettuati negli anni, che si tradurranno in interventi volano di occupazione».