Jesolo: in 6 mesi 65 daspo, 59 patenti ritirate e oltre mezzo chilo di droga sequestrata

Sessantacinque Daspo, 59 patenti ritirate, oltre mezzo chilo di stupefacenti sequestrati. Sono alcuni dei risultati dell’azione di controllo e sicurezza messa in campo dalla polizia locale di Jesolo nella prima parte dell’anno. Tra gennaio e metà settembre, gli agenti del comando cittadino hanno emesso 65 divieti, tra i quali 34 per detenzione di sostanze stupefacenti e 12 per ubriachezza molesta. Nel corso dei controlli stradali, sono state ritirate 59 patenti per guida in stato di ebbrezza. Sul fronte della lotta allo spaccio, la polizia locale ha sequestrato finora 570 grammi di droga in 59 interventi. Da questi sono derivate 67 notizie di reato per spaccio, 23 segnalazioni alla prefettura per detenzione e 25 denunce a cittadini stranieri per spaccio. Per quanto riguarda, infine, il contrasto all’abuso di alcol, gli agenti hanno redatto 83 verbali per violazioni dell’articolo 26 bis del regolamento di polizia urbana e tre nei confronti di locali per somministrazione di alcolici a minori.

«Questi numeri testimoniano l’intenso lavoro sui temi della sicurezza urbana, in particolare nelle aree di piazza Mazzini e piazza Aurora, sicurezza stradale, lotta allo spaccio e all’abuso di alcol che è stato realizzato in questa prima parte dell’anno – dichiara il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti -. La sicurezza era e rimane un obiettivo primario del nostro mandato e il merito di questi risultati va dato ai nostri agenti, agli altri operatori delle forze dell’ordine e di sicurezza, sempre presenti e con rinforzi a supporto. Senza la collaborazione, l’impegno e la vicinanza che abbiamo trovato nel prefetto Michele Di Bari, questi risultati non sarebbero però arrivati».