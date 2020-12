Nell'anno del Covid nel Veneziano calano gli incendi

Nel 2019, gli interventi erano stati 10.382 interventi (più di 30 al giorno). Quest'anno, dopo tempo, con la pandemia sono diminuiti: in provincia di Venezia sono stati 8.804 (circa 24 al giorno). E anche gli incendi, di conseguenza, registrano un calo. E' quanto emerge dal bilancio dei vigili del fuoco elaborato in occasione della celebrazione della patrona Santa Barbara. Vista la particolare situazione sanitaria, quest'anno si svolgeranno solo cerimonie religiose nel pieno rispetto delle disposizioni.

La situazione in Veneto

Una giornata, questa, che è da sempre l'occasione per fare un bilancio dell'attività svolta nell'anno. Dal primo dicembre 2019 al 30 novembre 2020 nel Veneto sono stati 39.090 gli interventi dei vigili del fuoco con 57.211 squadre intervenute. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente c’è stata una diminuzione pari a 2.475 interventi dovuta, ovviamente, alla situazione sanitaria. Mediamente ogni giorno i vigili del fuoco sono intervenuti in Regione 114 volte con la presenza di 156 squadre. «La diminuzione degli interventi è da mettere in relazione al particolare momento della pandemia», confermano dal comando. Il numero degli interventi nei diversi comandi del Veneto è in diminuzione, ad eccezione delle province di Vicenza e Verona, dove l’incremento è dovuto principalmente al maltempo tra fine agosto e settembre.

Incendi, incidenti stradali e ricerca persone

Sono stati 8.804 gli interventi del comando di Venezia, a seguire Verona con quasi 6.508, Vicenza con 6.060, Treviso con 5.517, Padova con 5.206, Belluno con 3.970 e Rovigo con 2.808. Gli incendi sono stati 6.804, con una diminuzione di 384 interventi rispetto al periodo annuale precedente. Tra i roghi più importanti, l’incendio alla 3 V Sigma a Marghera. In aumento, invece, gli interventi per soccorsi e salvataggi, tra cui rientra l’attività di ricerca persone, che sono stati 7.180. Forte decremento, infine, per gli interventi di incidente stradale, pari 2.537.